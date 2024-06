Für die Reparatur einer Störung am Stromnetz wird die Rechtsabbiegerspur in der Wormser Straße in Richtung Nordbrücke von Montag, 10. Juni, bis Freitag, 21. Juni, gesperrt werden. Eine Umleitungsstrecke über die Industriestraße wird ausgeschildert. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Während der Arbeiten sei mit Behinderungen zu rechnen.