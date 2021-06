Bei einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto ist am späten Mittwochnachmittag nach Angaben der Polizei der daran beteiligte 61 Jahre alter Radler gestürzt und hat sich am Knie verletzt. Den Beamten zufolge war der Mann gegen 17.30 Uhr in der Wormser Straße unterwegs. An einer Engstelle sei es zu einer Berührung zwischen Rad und Pkw gekommen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs suchen die Ermittler Zeugen. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.