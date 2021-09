Bei einem Unfall an der Ecke Willestraße/Wormser Straße ist am Freitagvormittag ein Radler verletzt worden. Das hat die Polizei Frankenthal am Sonntag gemeldet. Ihren Angaben zufolge hatte sich ein 27 Jahre alter Lampertheimer mit seinem Auto langsam von der Willestraße aus in die Einmündung vorgetastet, dort aber den zweiten einer Gruppe von drei Radfahrern übersehen. Der 16-Jährige sei infolge der Kollision gestürzt und habe Hautabschürfungen erlitten und über weitere Schmerzen geklagt. Laut den Beamten wurde er für weitergehende Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. An Auto und Fahrrad sei beim Zusammenstoß lediglich leichter Sachschaden entstanden.