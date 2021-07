Probebohrungen in der Wilhelm-Hauff-Straße, der Wormser Straße und der Industriestraße sind der Grund, aus dem die Stadtverwaltung in der Nacht von Donnerstag, 8., auf Freitag, 9. Juli, mit Verkehrsbehinderungen rechnet. gearbeitet werde zwischen 22 und 5 Uhr. Die Baustelle werde entsprechend abgesichert. Anlass der Arbeiten sind laufende Planungen, den Verkehrsknotenpunkt im Norden Frankenthals umzubauen. Unter anderem soll die Situation der Linksabbieger aus der Industriestraße in die Wormser Straße verbessert werden.