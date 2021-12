Nachdem sich am Schnelltestzentrum auf dem Festplatz an der Benderstraße am Sonntag wieder lange Warteschlangen gebildet hatten, ist ab Mittwoch etwas Entlastung für die vom Deutschen Roten Kreuz, der DLRG-Ortsgruppe und die Ludwigshafener Firma MKS-Medical betriebene Einrichtung in Sicht: In Zusammenarbeit mit der Stadt eröffnet der Unternehmer Florian Peschel nach Angaben der Verwaltung am Mittwoch, 8. Dezember, ein Drive-in-Schnelltestzentrum auf dem Parkplatz von Möbel Ehrmann (Wormser Straße 119).

Sieben Tage geöffnet

Geöffnet hat es demnach vorerst montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr. „Wir sehen den großen Bedarf an Testmöglichkeiten und freuen uns, mit Herrn Peschel einen Partner gefunden zu haben“, zitiert die Verwaltung Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU). Das Angebot solle einerseits weitere Testkapazitäten bieten, andererseits aber auch die Hilfsorganisationen auf dem Festplatz entlasten, so Knöppel.

Online-Reservierung notwendig

Wer sich in der Wormser Straße testen lassen möchte, muss unter www.frankenthal-testet.de einen Termin vereinbaren. Vor Ort muss dann nur die Terminbestätigung – per Handy oder ausgedruckt – gemeinsam mit einem Ausweisdokument vorgezeigt werden. Wer mit dem Auto komme, könne bequem sitzenbleiben, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Der Besuch sei aber auch zu Fuß möglich. Das Testergebnis werde per E-Mail verschickt, sodass Probanden nicht vor Ort warten müssten.