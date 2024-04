Ein 59 Jahre alter Fußgänger ist am Freitagmittag in der Wormser Straße beim Zusammenprall mit einem Transporter schwer verletzt worden. Das hat die Polizei Frankenthal am Samstag mitgeteilt. Den Beamten zufolge wurde der Mann aufgrund der Wucht der Kollision mit dem Peugeot durch die Luft geschleudert und war kurze Zeit nicht ansprechbar. Ein Notarzt habe ihn vor Ort behandelt und dann ins Krankenhaus bringen lassen. Lebensgefahr hat laut dem Bericht aber nicht bestanden. Unklar ist aber offenbar noch der genaue Ablauf des Unfalls, der sich gegen 12 Uhr in Höhe des Anwesens Wormser Straße 108 ereignet hat. Für die Rekonstruktion der Ereignisse hat die Polizei das Unfallfahrzeug in Absprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Zeugenhinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.