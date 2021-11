Eine leichtverletzte Frau und Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich – das ist nach Angaben der Polizei Frankenthal die Bilanz eines Unfalls am Mittwochabend an der Einmündung Wormser Straße/Industriestraße. Den Beamten zufolge hatte ein 38 Jahre alter Mann beim Abbiegen mit seinem Auto in die Industriestraße den Verkehrsfluss falsch eingeschätzt. Er sei dem Wagen einer 56-Jährigen ins Heck gefahren, der infolge des Aufpralls auf ein weiteres Fahrzeug geschoben worden sei, schildert die Polizei den Hergang. Eine Fahrerin habe aufgrund leichter Verletzungen medizinische Betreuung gebraucht. Zwei Fahrzeuge mussten laut Pressemitteilung abgeschleppt werden.