Tiefbauarbeiten an Hausanschlüssen sind nach Angaben der Stadtverwaltung der Grund für eine Sperrung des Gehwegs und von Teilen der Fahrbahn in der Wormser Straße. Die Baustelle befinde sich auf Höhe der Hausnummer 128. Die Arbeiten beginnen laut Stadt am Mittwoch, 22. September, und dauern bis Freitag, 1. Oktober. Im genannten Zeitraum regele eine mobile Ampelanlage den Verkehr.