Aufgrund von Zeugenhinweisen und den Aufnahmen der Videoüberwachung einer Tankstelle konnte die Polizei Worms den Täter identifizieren, der in der Nacht auf den 1. Mai kurz nach Mitternacht eine Shell-Tankstelle in der Wormser Ludwigstraße überfallen hat. Das teilen die Kriminalpolizei Worms und die Staatsanwaltschaft Mainz in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Nach ihren Angaben handelt es sich um einen 17-jährigen Wormser. Der Jugendliche soll mit einem Schal vermummt die 23-jährige Angestellte mit der Machete gezwungen haben, die Kasse zu öffnen. Mit rund 300 Euro und einigen Packungen Tabak sei er dann zu Fuß geflüchtet. Eine sofortige Fahndung verlief im Sande.

Tatbeteiligung an schwerem Raub

Nach den Ermittlungen wird dem 17-Jährigen auch eine Beteiligung an einem schweren Raub am 2. März vorgeworfen. Zusammen mit einem weiteren unbekannten Täter soll er gegen 19 Uhr eine Aral-Tankstelle in der Wormser Gaustraße überfallen und die 24-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Mit dem Geld aus der Kasse, zwei Päckchen Zigaretten und einer Flasche Wodka flüchteten die Täter zu Fuß.

Nach einem vergeblichen Festnahmeversuch, stellte sich der Jugendliche am Samstag bei der Wormser Polizei und soll vor dem Ermittlungsrichter beide Taten gestanden haben. Gegen mehrere Auflagen sei der Untersuchungshaftbefehl außer Vollzug gesetzt worden.