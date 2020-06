Auch unter erschwerten Corona-Bedingungen soll der Sommerworkshop der Wormser Nibelungenhorde stattfinden. Das kündigt die Vereinsvorsitzende Astrid Perl-Haag an.

Die Pandemie habe die Kultur fest im Eisengriff. Doch „Kreativität ist unser Problemlöser“, betont Astrid Perl-Haag, die 2006 die Nibelungenhorde begründet hat. Seitdem finden jährlich Projekte statt. Mit das wichtigste ist der Sommerworkshop.

Auch in diesem Jahr sollen laut Perl-Haag Jugendliche die Möglichkeit haben, „durch künstlerische Tätigkeiten mit dem Schwerpunkt Theater eigene Potenziale zu entdecken und soziale Kompetenzen zu erlernen“. Neben professioneller Anleitung im szenischen Unterricht, in Improvisation, Körperarbeit, Songwriting und Choreografie sollen die Teilnehmer eigene Ideen entwickeln. Dabei stehen die Wünsche, Ängste, Hoffnungen und Fragen der jungen Menschen im Vordergrund.

Für jedes Jahr gibt es ein Thema. In diesem Jahr lautet die Frage: „Kein Plan B?“. Bezüglich der praktischen Seite des Workshops weiß das Perl-Haag: „Wir werden uns live begegnen unter Einhaltung der Hygieneregeln, virtuelle Räume besuchen, Robotern ohne Abstand begegnen und in einer Live-Performance am 22. Juli digital die Zuschauer treffen.“

