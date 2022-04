Eine seit dem 13. April vermisste Wormser Seniorin ist tot im Stadtgebiet aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, sind nähere Umstände zum Tod der 81-Jährigen noch nicht bekannt. Die entsprechenden Ermittlungen dauerten noch an. Nach ersten Erkenntnissen gebe es derzeit allerdings keine Hinweise auf eine Straftat oder eine Fremdeinwirkung. Die Polizei hatte sich während der Suche nach der Frau auch an die Öffentlichkeit mit der Bitte um Hinweise gewandt. Die 81-Jährige hatte am Nachmittag des 13. April ihre Wohnung in der Wormser Innenstadt verlassen und war seitdem verschwunden.