Bereits in der zweiten Juni-Woche haben Ermittler in einer Wormser Kleingartenanlage zugeschlagen und 5100 Gramm Marihuanablüten, 950 Gramm Amphetamin, rund 8000 Euro mögliches Dealgeld sowie vier scharfe Schusswaffen, darunter eine sogenannte Pumpgun, mit Munition beschlagnahmt. Darüber informierten die Kriminalpolizei Worms und die Staatsanwaltschaft Mainz am Dienstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Dem 35-jährigen Kleingärtner sei man schon seit einiger Zeit auf der Spur gewesen, heißt es darin weiter. Der Mann wird verdächtigt, aus der Kleingartenanlage heraus einen umfangreichen Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Der 35-Jährige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.