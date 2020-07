Am Montagnachmittag und am frühen Dienstag haben erneut Ackerflächen in Worms gebrannt. Das teilt die Wormser Polizei am Dienstag mit. Gerade abgeerntet werden sollte am Montag gegen 12.50 Uhr ein Getreidefeld im Wormser Vorort Heppenheim. Der Landwirt habe vom Mähdrescher aus im Rückspiegel den Flächenbrand des durch die Sommerhitze stark ausgetrockneten Feldes entdeckt. Laut Polizei brannte eine Fläche von rund 2000 Quadratmetern. Und am Dienstag gegen 0.25 Uhr stand ein Stoppelacker im Bereich zwischen B 47, Kolpingstraße und den Renolitwerken in Flammen.

Bereits vergangene Woche hatte die Wormser Polizei Brände auf mehreren abgeernteten Feldern gemeldet: Am Freitag, 10. Juli, brannten gegen 22.30 Uhr Stoppeläcker nordöstlich von Worms-Herrnsheim nahe beim Naturschutzgebiet Herrnsheimer Klauern. Drei Brandherde konnte die Feuerwehr ausmachen. Gegen 23 Uhr wütete ein Feuer auf einem Getreidefeld zwischen Worms-Wiesoppenheim und Worms-Weinsheim. Das etwa 300 mal 50 Meter große Feld war bereits bis auf einen Stoppelstreifen von fünf mal einem Meter abgeerntet.

In keinem der genannten Fälle ist laut Polizei die Brandursache bekannt, noch liegen Hinweise auf mögliche Verursacher vor. Es werde ermittelt.