Unter dem Motto „Lächeln statt Händedruck“ will das Klinikum Worms zu einem langfristigen Verzicht auf Händeschütteln als Begrüßungs- oder Verabschiedungsgeste aufrufen. Wie das Krankenhaus mitteilt, sind ab März mehrere Aktionen auf seinen Social-Media-Kanälen geplant. Neben Informationsvideos rund um die Händehygiene will beispielsweise das Hygieneteam des Klinikums unter anderem zeigen, welche Keime sich an Schmuck anhaften können und wo Menschen bei unzureichender Händehygiene überall ihre Spuren hinterlassen können. „Das Reichen der Hände war in unserem Kulturkreis sehr lange fest als Höflichkeitsgeste verankert“, sagt Klinikum-Geschäftsführer Bernhard Büttner dazu. Die Corona-Pandemie habe aber zwischenzeitlich – mitunter auf sehr kreative Art und Weise – gezeigt, dass es durchaus andere Begrüßungsrituale gebe, die ebenso höflich, aber deutlich hygienischer seien.