Langsam zeigen sich die Vorboten des Frühlings. In der Nibelungenstadt soll es deshalb am 2. und 3. April wieder heißen: „Worms blüht auf“. Wie die Stadt mitteilt, soll das Aktionswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag nach einer zweijährigen Pause wieder stattfinden.

Wormser und Gäste aus der Region sollen zu einem entspannten Bummel durch die Innenstadt eingeladen werden, wo Gartenbaubetriebe, Floristen, Kunsthandwerker und Dekorateure Trends rund um das Thema „Haus und Garten“ präsentieren und den zentralen Plätzen und Straßen frühlingshafte Akzente verleihen. Die Mitarbeiter der Abteilung Grünflächen und Gewässer und die Gärtner des Entsorgungs- und Baubetriebs der Stadt Worms (ebwo) haben in den vergangenen Wochen fleißig Violen, Hornveilchen, Ranunkeln und Vergissmeinnicht gesetzt. Rund 40.000 Pflanzen bilden das diesjährige Farbschema „Lila, blau, gelb“ ab.

Spieleparadies am Luther-Denkmal

Der Einzelhandel öffnet regulär am Samstag, 2. April, und zusätzlich auch am Sonntag, 3. April, von 13 bis 18 Uhr seine Ladentüren und bietet laut Mitteilung Rabatte. Die Lutheranlage verwandelt sich mit Hüpfburg und Hütchenschlacht in ein Spieleparadies für Kinder, auf dem Marktplatz stellen regionale Autohäuser ihre neusten Modelle vor. Vor der Dreifaltigkeitskirche werden E-Bikes gezeigt. Schausteller, Gastronomiebetriebe und Vereine wie die „Fischerwääder“ oder die „Wormser Hausfrauen“ bieten Speisen und Getränke an. Weitere Infos gibt es im Netz,