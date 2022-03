Wegen Verdachts auf Urkundenfälschung muss sich ein 24-Jähriger verantworten, den die Autobahnpolizei am späten Dienstagabend an der Tank- und Rastanlage Wonnegau-Ost der A61 kontrollierte. Dabei fanden die Beamten den Angaben zufolge einen auf den Namen des Fahrers ausgestellten Impfausweis. Die Überprüfung der Covid-Impfungen habe ergeben, dass es sich bei der Chargennummer der ersten Impfung um eine Fälschung handele, so die Polizei.