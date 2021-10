Die Wormser Veranstaltungsreihe „Kultur findet Stadt!“ bietet von Freitag bis Sonntag wieder ein langes Konzert- und Kulturwochenende. Zu sehen sind Künstler aus der Region und darüber hinaus.

Mit Latin-Musik von Lightshy geht es am Freitag um 17 Uhr auf dem Weckerlingplatz los. Das Gitarren-Duo hat nicht nur Lieder von Carlos Santana, Gloria Estefan oder den Gipsy Kings im Gepäck, sondern auch eigene Stücke. Um 20 Uhr bringen The Nannys bekannte Rock- und Pophits aus den 50er-Jahren auf die Bühne, mit eigenen Rock ’n’ Roll- und Swinginterpretationen vermischt.

Den Samstagnachmittag eröffnen um 17 Uhr Halunkenmusik mit ihrem gemischten Repertoire aus swingenden Jazzstandards, Chansons und alten Schlagern. Um 18.45 Uhr tritt das Mannheimer Quartett Jazzabella auf, das ein breites Spektrum an Formaten, Genres und Stilen bedient. Mit Pop History endet ab 20 Uhr der Abend: Die Band tourt seit 2016 durch Rheinland-Pfalz und ist durch die Show Hits & History des Radio-Senders SWR1 Rheinland-Pfalz bekannt. In Worms präsentiert die Gruppe Musik von Tom Petty, Oasis, Joe Cocker, Eva Cassidy und vielen anderen Stars der Rock- und Pop-Szene der vergangenen 50 Jahre.

Vor Kamera auf ESC-Teilnahme verzichtet

Mit klassischer Kirchen- und moderner Unterhaltungsmusik beginnt am Sonntag um 12 Uhr der Konzerttag auf der Wecklingplatz-Bühne mit dem Katholischen Kirchenmusikverein Pfeddersheim. Einen Vorgeschmack auf sein neues Album bietet Andreas Kümmert: Um 14 Uhr stellt er seine neue Single „Sweet Oblivion“ vor. 2013 hat Kümmert die TV-Castingshow „The Voice Of Germany“ gewonnen. 2015 trat er als Sieger des deutschen Vorentscheids für den Eurovision Song Contest (ESC) hervor, verzichtete jedoch vor laufender Kamera auf seine Teilnahme. Seit einigen Jahren hat er nun seine Geschicke selbst in die Hand genommen, sein jüngstes Album „Harlekin Dreams“ erschien 2020. Das letzte Konzert startet um 16 Uhr: Das Live-Akustik-Duo Flo & Chris covert mit allerhand Instrumenten Songs der vergangenen 50 Jahre.

Abseits der zahlreichen Konzerte auf der Bühne am Weckerlingplatz bietet das „Kultur findet Stadt!“-Wochenende weitere Programmpunkte. Auf der kleinen Open-Air-Bühne am Römischen Kaiser vor der Vinothek tritt am Samstag um 11 Uhr Marcus Wolf auf. Der Mainzer ist als Sänger und Gitarrist mit seinen akustischen Coverversionen von Pop-Songs in der Region bekannt. Am Samstag wird außerdem in der Hardtgasse von 11 bis 17 Uhr ein Kunstworkshop der Jugendkunstakademie des Kunsthauses Worms für Kinder und Jugendliche geboten. Unter der Leitung von Ruth Bauermann und Uli Spiro dürfen die Kinder ihrer Kreativität und Fantasie freien Lauf lassen – passend zur Jahreszeit werden Grusel-Figuren gestaltet. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Weltmusik im Hamburger Tor

Orientalische Melodien, westafrikanische Rhythmen bis hin zu südamerikanische und anatolischer Musik sind am Samstag, 19 Uhr, in der Kultur- und Begegnungsstätte Hamburger Tor zu hören. Die Gruppe Kamohelo steht für Weltmusik – getragen von vielfältigen Percussioninstrumenten in Kombination mit Melodieinstrumenten wie Saxofon, Klarinette oder Geige. Sahin Cokbilir spielt Langhalslaute (Baglama) und singt, sein umfangreiches Repertoire umfasst traditionelle Musik aus Vorderasien und wird von Eigenkompositionen bereichert.

Noch Fragen?

Die Konzerte am Weckerlingplatz und am Römischen Kaiser finden Open Air statt, ein 3-G-Nachweis ist erforderlich. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.