Die Wormatia ist wieder da. Drei Jahre nach dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest kehrt Wormatia Worms zur kommenden Saison zurück in die vierte Spielklasse. Doch nach der Meister- und Aufstiegsfeier mussten die Verantwortlichen um Trainer Kristjan Glibo noch bangen.

Nahezu die komplette Spielzeit befand sich Fußball-Oberligist Wormatia Worms an der Tabellenspitze der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Erst in der Haupt- und im Anschluss daran in der Aufstiegsrunde.