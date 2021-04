Die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ist erneut abgebrochen worden. Doch was passiert nun mit dem VfR Wormatia Worms, dem souveränen Spitzenreiter der Südstaffel, und dem Erstplatzierten der Nordstaffel, Eintracht Trier? Eine breite Diskussion ist entbrannt, bei der auch einige Regionalligisten kräftig mitmischen. Unterdessen hat die Wormatia einige wichtige Personalfragen geklärt.

Für den Frankenthaler Oliver Herrmann, Geschäftsführer des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV), ist die Sache klar: „Wir hatten schon vor der Saison in unserer Spielordnung festgelegt, dass bei einer vorzeitigen Beendigung der Saison die bis dahin vorne liegenden Teams als Aufsteiger und Qualifikanten für die übergeordnete Spielklasse gemeldet werden.“ Das bedeutet gemäß der Quotientenwertung, dass wohl Trier als Aufsteiger gemeldet wird und die Wormatia mit ihrem leicht schlechteren Quotienten in der Aufstiegsrelegation starten kann – falls diese stattfindet. Ob auch die Träger der Oberligen Hessen und Baden-Württemberg so verfahren und melden, ist noch offen. Einiges deutet aber darauf hin. Letztlich muss die Gesellschafterversammlung der Regionalliga Südwest entscheiden.

Wormatia-Trainer Kristjan Glibo schwirren Tausende Gedanken durch den Kopf. Er muss abwarten und hoffen. Die zwischenzeitliche Erlaubnis für gemeinsame Übungseinheiten hat er nicht umgesetzt. Die Lockerung war ohnehin bald wieder hinfällig. Also lässt er weiter individuell trainieren, protokolliert wird alles per App. „Die Ausdauerbasis müssten wir haben. Es wäre fahrlässig, nichts zu machen“, betont Glibo. Vor möglichen Aufstiegsspielen müssten sich die Gelenke, Muskeln und Sehnen seiner Kicker jedoch erst wieder an die speziellen Belastungen im Fußball durch das viele Anlaufen und Abstoppen gewöhnen.

Nur eine Niederlage

Zur allgemeinen Lage sagt er: „Zwei Abbrüche tun weh.“ Am liebsten wären ihm Entscheidungsspiele gegen Nord-Primus Trier. Ein Punkt mehr – in Speyer kassierten die Wormser mit 1:2 ihre einzige Niederlage – hätte genügt, und sie wären jetzt vorne. Wenn jedoch nach Quotient gewertet werde, müsste auch der quotientenbeste Zweite hoch, findet Glibo. „Es darf nicht sein, dass nur die Mannschaften, die in der Tabelle unten stehen, belohnt werden.“

Gäbe es weniger oder gar keine Aufsteiger aus den Oberligen, würde die Zahl der Absteiger aus der Regionalliga (derzeit sechs, wie vor der Saison festgelegt) um die entsprechende Anzahl reduziert. Und das ruft natürlich die Viertligisten auf den Plan, von denen ein gutes Dutzend abstiegsbedroht ist. Sie wollen den Oberliga-Obersten den Aufstieg verwehren.

Rafael Kowollik, Sprecher der Regionalliga Südwest und Geschäftsführer des FC Homburg, hat eine Stellungnahme verfasst. Es sei ungerecht, dass nach einer Mammutsaison mit 42 Spielen sechs Teams absteigen müssten, während Oberligisten nach acht bis maximal 13 Partien aufsteigen dürften, schreibt er. Einige Vereine hätten sich bereits rechtlichen Beistand gesucht und zögen Klagen in Betracht. „Es gefällt uns nicht, aber das ist mittlerweile normal. Jeder denkt nur an sich“, sagt Regionalliga-Geschäftsführer Sascha Döther.

Gestresste Regionalligateams

Doch wie könnte nun eine Lösung aussehen? Die Regionalliga könnte aufgestockt und in zwei Staffeln aufgeteilt werden. Glibos um die Chance eines sportlichen Aufstiegs gebrachter Wormatia könnte man damit ebenso gerecht werden wie den Gestressten im Regionalligakeller, die, wie der Wormser Coach sagt, jedoch auch 42 Spiele lang ihre Chance haben, um über dem Strich zu landen.

„Die Träger der Oberligen können für sich entscheiden, ob sie Aufsteiger melden möchten“, meint Döther. Die Regionalliga Südwest werde sich erst einmal zurückhalten und weitere Entscheidungen abwarten. Es sei doch ein Privileg für die Regionalliga, den Spiel- und Trainingsbetrieb fortführen zu können, findet Wormatia-Sportvorstand Ibrahim Kurt. „Das dürfen weder die Oberligisten, noch Millionen Kinder und Jugendliche. Nicht nur vor diesem Hintergrund sollte man sich fragen, ob die eigenen Forderungen der Situation angemessen und regelkonform sind.“

Die Oberligisten hätten sich die Situation nicht ausgesucht, unterstreicht der Grünstadter Kurt. „Die Regionalliga hat sich vor der Saison ganz bewusst für sechs Absteiger entschieden. Sie hat sich ebenso bewusst für eine Fortsetzung der Saison entschieden.“ Er erinnert zudem daran, dass die Oberliga vor dieser Saison sogar sieben Aufsteiger aufgenommen habe: „Wir können verstehen, dass man nach einer Mammutrunde nicht absteigen will – aber bitte nicht auf Kosten der Oberligisten. Auch die haben hart gearbeitet und Geld investiert für den sportlichen Erfolg.“

Wichtige Personalien geklärt

Daher fordere man ausdrücklich den Aufstieg der Oberligisten, so Kurt. Was die Wormatia betreffe, „hoffen wir für den vierten Aufsteiger weiterhin auf eine sportlich faire Entscheidung über die Aufstiegsspiele.“ Sollte das nicht möglich sein, wolle man entsprechend der letztjährigen Regelung das Aufstiegsrecht als dem Quotienten nach bester Tabellenzweiter.

Unterdessen hat die Wormatia einige Personalien geklärt. Kapitän Tevin Ihrig (26) hat seinen Vertrag um drei Jahre verlängert. Der drittligaerfahrene Innenverteidiger hat das Wormatia-Trikot seit 2018 in 45 Spielen getragen und ist nach seiner Knieverletzung in der Vorsaison wieder eine feste Größe im Team geworden. Nebenbei beginnt er eine Ausbildung bei Hauptsponsor TST. „Vor zwei Jahren wollte er nicht als Absteiger gehen“, erinnert sich Norbert Hess, Sportlicher Leiter der Wormatia. „Tevin ist ein echter Wormser Bub. Er hat gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist.“ Durch seine Ruhe am Ball und seine abgeklärte Spielweise gebe Ihrig dem Team vor allem im Spielaufbau die nötige Sicherheit.

Auch Ihrigs Nebenmann Adrian Kireski bleibt. „Er hat sich in seiner ersten Oberligasaison schnell zurechtgefunden. Mit seinen 20 Jahren sehe ich noch viel Entwicklungspotenzial“, meint Glibo. Zudem habe Stammtorwart Ricco Cymer (25), 2020 von Alemannia Aachen nach Worms gewechselt, seinen Vertrag um weitere zwei Jahre verlängert. „Ricco ist immer anspielbar“, lobt der Coach.

Zuwachs beim Scouting

Der Brasilianer Geovane Henrique Oliveira Damaceno (26), der 2019 vom FCA Darmstadt kam, macht ebenfalls ein Jahr weiter. „Geovane ist der Wormatia-Familie ans Herz gewachsen. Er ist sehr ehrgeizig“, sagt Hess. Auch Glibo schätzt die Kämpfernatur: „Er gibt nie auf, ist sehr athletisch und arbeitet hart.“ Damaceno selbst gibt sich erfolgsorientiert: „Wormatia will das gleiche wie ich: immer gewinnen und aufsteigen.“

Noch mehr solch engagierte Spieler soll künftig Attila Baum nach Worms lotsen. Das Urgestein des FK Pirmasens musste 2015 wegen anhaltender Knieprobleme seine aktive Karriere beenden und war dann zwei Jahre lang Sportlicher Leiter beim FKP. Die Wormatia will mit dem 34-Jährigen ihren Scoutingbereich ausbauen. „Es ist wichtig, dass wir mit unseren Beobachtern mehr Spiele abdecken können, um uns einen Überblick über potenzielle Zugänge zu verschaffen“, erläutert Hess.