Wie man verantwortungsvoll mit der Plattform TikTok umgeht, Powerpoint-Präsentationen erstellt und Kinder beim Lesenlernen begleitet – das erfahren Interessierte in der kommenden Woche in der Stadtbücherei. Mit Workshops und einem Online-Talk beteiligt sich die Einrichtung an der landesweiten Woche der Medienkompetenz.

Los geht es am Dienstag, 25. Juni, mit den Frankenthaler Digitalbotschaftern, die von 12 bis 15 Uhr zu ihrer „Computer-, Tablet- und Smartphone-Sprechstunde“ ins Foyer der Bücherei einladen. Wer Hilfe im Umgang mit der modernen Technik und dem Internet benötigt, kann vorbeikommen und sollte am besten gleich das eigene Gerät mitbringen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Weiter geht es am Dienstagabend. Von 19.30 bis 21 Uhr wird ein Online-Talk zum Thema „Kann ich TikTok? – Medienkompetente Entscheidungen treffen“ angeboten. Die Medienpädagogen Simon Fischer und Dorle Voigt geben Einblicke in die wichtigsten Funktionsweisen, in beliebte Inhalte, mögliche Sicherheitseinstellungen und potenzielle Risiken von TikTok. Anhand von beispielhaften Situationen aus dem Familienalltag vermitteln sie Tipps, wie Erwachsene Kinder und Jugendliche dabei unterstützen können, einen verantwortungsvollen Umgang mit der insbesondere bei jungen Menschen beliebten Plattform zu entwickeln. Teilnehmer können den Experten auch Fragen stellen.

Morphen und zoomen

Am Mittwoch, 26. Juni, 13.30 bis 15.30 Uhr, heißt es dann „Pause’n’Pauken – Lerne fast geheime Tricks für Powerpoint-Präsentationen“. In dem Workshop für Jugendliche ab zwölf Jahren wird laut Mitteilung ausprobiert, „wie Präsentationen mit einfachen Mitteln zu echten Hinguckern werden“. Nach einem kleinen Mittagssnack werden „Elemente von einer Folie zur nächsten gemorpht“, und es wird gekonnt „von Thema zu Thema gezoomt“.

Für Erwachsene, die Kinder beim Lesenlernen begleiten wollen, gibt es am Samstag, 29. Juni, 10.30 bis 11.30 Uhr, bei der Infoveranstaltung „Erstlesebücher für Interessierte“ Tipps zur Auswahl geeigneter Lektüre. Die Teilnehmer erhalten zudem Einblick in verschiedene Leselernkonzepte und lernen den Ablauf des Lesenlernens kennen.

Die Veranstaltungen sind laut Stadt kostenlos. Interessenten werden gebeten, sich unter Telefon 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder direkt in der Welschgasse 11 (Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, und Samstag, 10 bis 15 Uhr) anzumelden. Die Anmeldung zum Online-Talk ist direkt über ein Formular auf der Internetseite www.tinyurl.com/kannichtiktok möglich.

Noch Fragen?

Weitere Infos zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei. Näheres zur Woche der Medienkompetenz erfährt man unter www.wmk-rlp.de.