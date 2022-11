Der Schäfchenhimmel hatte am Samstagnachmittag plötzlich ein kreisrundes Loch. RHEINPFALZ-Leser Thomas Butsch hat das seltene Phänomen an der Stadtklinik Frankenthal fotografiert.

Eigentlich war Butsch, Gründer und Geschäftsführer eines gleichnamigen Heßheimer Unternehmens, das weltweit als Dienstleister der Automobil- und Automobilzulieferindustrie gefragt ist, am Samstag auf dem Nachhauseweg. Beim Blick an den Himmel stoppte der Hobbyfotograf allerdings gegen 14.40 Uhr am Kreisel in der Heßheimer Straße den Wagen und zückte das Smartphone. Das Portal Wetteronline berichtet, dass dieses Loch am Wolkenhimmel am Wochenende im Südwesten mehrfach gesichtet wurde. Laut Deutschem Wetterdienst handelt es sich um eine spezielle, relativ seltene Wolkenformation, die unter dem englischen Namen Hole Punch Cloud (Locher-Wolke) bekannt ist. Wie sie entsteht ist laut Wetterdienst nicht eindeutig geklärt. „Es sah auf jeden Fall gespenstisch aus“, findet der Heßheimer Butsch.