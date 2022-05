Am Donnerstag gegen 6.45 Uhr ist ein Wohnwagen im Bereich der Ostrandsiedlung in Worms-Pfeddersheim in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr Worms konnte den Brand laut Polizei schnell löschen. Dennoch brannte der Wohnwagen bis auf das Grundgerüst ab. Außerdem beschädigte das Feuer einen Betonpfeiler der dortigen Autobahnbrücke leicht. Eine Gefahr für Autofahrer, die in dem Bereich auf der A 61 unterwegs sind, besteht laut Polizei aber nicht. Bislang ist unklar, wieso der Wohnwagen Feuer fing. Verletzt wurde dabei niemand, der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Da am Brandort keine Kennzeichen gefunden wurden, werden mögliche Zeugen, die Hinweise zum Besitzer des Wohnwagens machen können oder die verdächtige Personen oder Tathandlungen wahrgenommen haben, gebeten, sich unter Telefon 06241 852-0 bei der Polizeiinspektion Worms zu melden.