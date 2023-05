Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der spürbare Mangel an Wohnungen in Frankenthal ist nach Einschätzung der Stadtverwaltung keine Folge des Leerstands von Gebäuden. Vielmehr werde zu wenig gebaut, und das liege am zu geringen Baulandangebot. Konsequenz: „Die Stadt muss daher neues Bauland mobilisieren.“

Matthias Kattler, Leiter der Stabsstelle Stadtentwicklung im Bereich Planen und Bauen, hat diese Feststellungen formuliert. Sie finden sich in der Stellungnahme zu einer Anfrage, die die Fraktion