Bei einem Einbruch am Donnerstag, 14. Oktober, zwischen 17.30 und 23 Uhr in ein Haus in der Weingartenstraße, ist laut Polizei nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet worden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen telefonisch unter 0621 963-2773 oder per E-Mail entgegen.