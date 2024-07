Unbekannte sind in der in der Nacht auf Montag in eine Wohnung in der Albertstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden aus dem Apartment 400 Euro Bargeld gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefon 0621 963-2773, E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de, entgegen.