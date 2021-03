Die Polizei meldet zwei Tageswohnungseinbrüche im westlich zur Innenstadt angrenzenden Wormser Stadtteil Neuhausen. Laut Bericht hebelten am Mittwochvormittag unbekannte Täter in der Grenzstraße ein Kellerfenster auf, um in das Haus einzudringen. Sie durchwühlten die Zimmer auf der Suche nach Wertsachen. Ihre Beute: ein vierstelliger Bargeldbetrag. Zum zweiten Einbruch in der Lenbachstraße können aufgrund der Videoüberwachung konkrete Angaben zum Zeitpunkt gemacht werden. Am Donnerstag um 9.22 Uhr hebelten dort zwei Frauen eine Terrassentür auf und stahlen Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei Worms vermutet einen Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen beziehungsweise identische Täter.

Von Anwohnern beobachtet wurden in Worms-Leiselheim ebenfalls am Donnerstagvormittag in der Gerhart-Hauptmann-Straße zwei Frauen, die geklingelt und sich nach einer Physiotherapiepraxis erkundigt haben sollen. Die Kripo vermutet, dass die beiden auskundschaften wollten, ob Bewohner zu Hause sind.

Die Frauen sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt sein, ihre schwarzen Haare waren zum Zopf zusammengebunden. Sie trugen dunkle Steppjacken, schwarze Hosen und weiße Turnschuhe. Eine der Täterinnen trug unter der Jacke einen weißen Hoodie (Kapuzenpullover). Möglicherweise, so die Polizei, sind die Frauen mit einem grünen Mercedes A-Klasse älteren Baujahrs unterwegs.

Hinweise erbittet die Kripo Worms unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.