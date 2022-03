Die Bewohnerin einer Dachgeschosswohnung in der Apostelbräustraße in Worms hat sich am Sonntagnachmittag schwer verletzt, weil sie bei einem Brand von ihrem Balkon in darunterliegende Büsche sprang, um sich vor den Flammen zu retten. Wie die Polizei am Montag meldete, wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik in Ludwigshafen-Oggersheim geflogen. Laut Bericht war das Feuer gegen 14 Uhr auf dem Balkon der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen und hatte sich auf die dazugehörigen Räume und den Dachstuhl ausgebreitet. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Die Wohnung brannte zum Teil aus, auch der Dachstuhl wurde in Mitleidenschaft gezogen. Eine weitere Wohnung wurde durch das Löschwasser beschädigt. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittel.