Die Kommunalpolitik bleibt bei ihrer Forderung, dass der weiteren Zweckentfremdung von Wohnraum in Frankenthal etwas entgegengesetzt werden soll. Der Stadtrat hat den Auftrag des Planungs- und Umweltausschusses an die Verwaltung bekräftigt, eine Satzung vorzulegen, die dem zunehmenden Problem der sogenannten Monteurswohnungen einen Riegel vorschiebt.

Nach wie vor skeptisch, ob sich das Phänomen mit strengeren Regeln in den Griff bekommen lässt, ist Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). Seiner Überzeugung nach fällt vieles nicht in den Regelungsbereich einer städtischen Satzung. Häufig seien von mehreren Personen angemietete Räumlichkeiten als ganz gewöhnliche Wohngemeinschaft anzusehen, meint der OB. „Die Abgrenzungsfrage ist da sehr schwierig.“ Er schlug dem Stadtrat deshalb eine Expertenanhörung vor dem Fachausschuss vor.

SPD hält an Antrag fest

Gegen mehr Informationen und Erfahrungsaustausch mit Städten, die bereits eine Satzung erlassen haben, hatte Gunther Koch (SPD) nichts einzuwenden: „Das unterstützen wir gerne.“ An dem von seiner Fraktion im Planungs- und Umweltausschuss gestellten Antrag für ein Regelwerk gegen die Zweckentfremdung von Wohnungen hielten die Sozialdemokraten aber fest.

Bei ihrer Initiative kann die SPD auf die Unterstützung aller Ratsfraktionen bis auf FDP und AfD bauen. „Dieser Vorstoß ist notwendig und gerechtfertigt“, sagte Ute Hatzfeld-Baumann (Grüne/Offene Liste). Das Ganze habe mit ein, zwei Wohnungen angefangen, inzwischen gebe es gewerbliche Angebote in großer Zahl. CDU-Fraktionssprecherin Gabriele Bindert sprach sich dafür aus, möglichst viele Fakten zu sammeln. Für sie sei durchaus denkbar, die Probleme auch in künftigen Bebauungsplänen zu berücksichtigen. „Wir bleiben bei unserer Zustimmung“, sagte sie.

Dass die Probleme mit Wohnungen, in die zahlreiche Personen eingemietet werden, längst auch Frankenthaler Vororte erreicht haben, erwähnte FWG-Fraktionsvorsitzender Jesko Piana und nannte aus persönlicher Beobachtung das Beispiel Eppstein. Auch David Schwarzendahl (Linke) verwies auf eigene Erfahrungen: „Wer schon mal in einem Haus gewohnt hat, in dem eine solche Monteurswohnung befindet, der weiß, was das bedeutet.“

FDP: Sehr problematisch

Ein grundsätzliches Problem, mit der Satzung in den Wohnungsmarkt einzugreifen, hatte Thomas Börstler (FDP). Weil auf diesem Weg Eigentumsrechte beschnitten würden, sehe seine Fraktion eine Satzung als „sehr problematisch“ an. Die Liberalen enthielten sich bei der Abstimmung – ebenso wie die AfD. Deren Sprecher Hartmut Trapp (AfD) sah vor allem die Firmen in der die Verantwortung, die Wohnungen für Monteure anmieteten.

Manuel Baqué (CDU) stellte die Frage von möglichen Verdrängungseffekten in den Raum, nachdem die Nachbarstadt Ludwigshafen auf massive Proteste in Oppau reagiert und bereits eine Satzung auf den Weg gebracht hat. Insofern könne sich das Problem stärker nach Frankenthal verlagern. Als kritischen Punkt nannte auch CDU-Frau Bindert das Personal: „So eine Satzung muss auch kontrolliert werden.“ OB Hebich kündigte an, mit der Verwaltung in Bamberg Kontakt aufnehmen zu wollen, wie dort der Vollzug organisiert sei.