Weil Wohnraum für Obdachlose in Frankenthal knapp wird, muss die Stadt trotz Corona-Krise häufig mehrere Personen zusammen in einem Zimmer unterbringen. Das geht aus der schriftlich vorgelegten Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der Fraktion Grüne/Offene Liste im Stadtrat hervor.

So waren nach Angaben der Verwaltung Ende Juni in städtischen Wohnheimen 52 Zimmer mit „mehr als einer Person“ belegt: 27 in der Albertstraße, 13 in der Siemensstraße, neun