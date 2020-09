Von den rund 2050 Wohneinheiten, die in Frankenthal nach den Prognosen von Fachleuten in den kommenden anderthalb Jahrzehnten gebraucht werden, soll je ein Viertel in Form von Ein- und Zweifamilienhäusern und öffentlich geförderten Mietwohnungen entstehen. 30 Prozent sehen die Autoren einer qualitativen Wohnraumprognose im Auftrag der Stadt als sinnvoll für frei finanzierte Wohnungen an; 20 Prozent für Eigentumswohnungen. Details der vom Institut Inwis (Bochum) erstellten Studie werden am Mittwoch, 30. September, 17 Uhr, bei der Sondersitzung des Planungs- und Umweltausschusses im Congress-Forum (großer Saal) vorgestellt. Die Prognose ist Teil des Verfahrens, an dessen Ende ein neuer Flächennutzungsplan für Frankenthal stehen soll. Der Planungs- und Umweltausschuss hat sich bei zwei weiteren Sitzungen im September zum einen mit den grundsätzlichen Fragen der Flächenplanung im Zusammenspiel mit dem Land und der Metropolregion Rhein-Neckar und der Entwicklung von Gewerbegrundstücken beschäftigt.