Trotz Wirtschaftskrise und steigender Bauzinsen gibt es aus Sicht von Experten noch keinen Anlass, den 2020 prognostizierten Bedarf an Wohnraum in Frankenthal zu aktualisieren. Die Folgen der globalen Krisen seien noch nicht statistisch belegbar, die Entwicklung insgesamt noch zu unsicher. Das geht aus einer Stellungnahme des Instituts Inwis (Bochum) hervor, die die Verwaltung auf Anfrage der Gremien angefordert hat. Inwis hatte für Frankenthal in einer im Herbst 2020 vorgestellten Studie einen Bedarf von rund 2050 Wohneinheiten bis 2035 vorausgesagt. Diese Zahl war angesichts aktueller Krisen zuletzt immer wieder in Zweifel gezogen worden. Nach jetzigem Stand müsse nicht die Anzahl, sondern eher die Art des benötigten Wohnraums korrigiert werden, so die Einschätzung. Geschosswohnungsbau und öffentlich geförderte Mietwohnungen würden gegenüber Eigentumswohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäusern an Bedeutung gewinnen, wenn Haushalte sich zunehmend weniger leisten können und die Kosten auf hohem Niveau bleiben. Eine umfassende Überarbeitung des Wohnraumbedarfskonzepts sei frühestens nach fünf Jahren notwendig – sofern es nicht beispielsweise zwischenzeitlich einen unerwartet extrem hohen Zuzug gebe.