Barrierefreies Wohnen in Gemeinschaft: Das soll unter der Regie der Diakonissen Speyer in Frankenthal möglich werden. Noch steht das Wohnbauprojekt ganz am Anfang. Kommt alles so wie geplant, wäre es ein Glücksfall für die Stadt.

Nein, den akuten Mangel an Wohnraum in der Stadt werden die vier Häuser im Nordwesten nicht lösen. Zumal abzuwarten bleibt, wer sich am Ende Miete