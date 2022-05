Über die Pfingstferien werden in Deutschland so viele Wohnmobile wie noch nie unterwegs sein. Die Voraussage fußt auf der Tatsache, dass noch nie so viele Wohnmobile zugelassen waren wie aktuell. Allein in Frankenthal waren zu Jahresanfang 233 dieser „Ferienhäuser auf Rädern“ registriert.

767.325 Wohnmobile waren nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) bundesweit zu Beginn des Jahres zugelassen, was einem neuen Höchstwert entspricht. Die Zahl stieg 2021 um 92.628 Fahrzeuge. In Frankenthal wurden im vergangenen Jahr zehn Wohnmobile neu zugelassen, was einer Steigerung von 4,5 Prozent entspricht. Bundesweit hat sich der Bestand von 2012 bis heute mehr als verdoppelt, meldet der Zeitungsdienst Südwest (ZDS). Das gilt auch für Frankenthal, wo die Anzahl der Wohnmobile in den vergangenen zehn Jahren um 122 Stück oder 109,9 Prozent wuchs.

4,8 Wohnmobile pro 1000 Einwohner

Was die Menge der motorisierten Campingfahrzeuge pro 1000 Einwohner betrifft, nimmt die Stadt mit einem Wert von 4,8 aktuell Platz 382 in der „Wohnmobil-Bundesliga“ ein. Ausgewertet wurden 399 Stadtstaaten, Stadt- und Landkreisen. Spitzenreiter ist der Kreis Schleswig-Flensburg mit fast 24 Wohnmobilen pro 1000 Einwohner. Wie der ZDS mitteilt, ist dort jedoch ein großer Wohnmobilvermieter ansässig. Halle an der Saale liegt mit drei Wohnmobilen pro 1000 Einwohner auf dem letzten Platz.

Dass der Bestand in Deutschland immer weiter steigt, hängt laut ZDS auch damit zusammen, dass nur wenige Wohnmobile verschrottet werden. Eigentlich ein nachhaltiges Nutzerverhalten, wären da nicht die vielen Dieselmotoren unter der Haube, die wegen ihre Langstreckentauglichkeit bei Käufern beliebt, in den Abgasnormen Euro 5, Euro 4 und älter aber in das Visier von Umweltorganisationen geraten sind. Im Vergleich zum gesamten Kraftfahrzeugbestand in Frankenthal (31.591 Fahrzeuge inklusive 2635 Anhänger, darunter auch Wohnwagen, die nicht einzeln gezählt werden) sind die 233 Wohnmobile allerdings ein Nischenprodukte. In der Regel werden die Camper als Zweit- oder Drittwagen abgemeldet.