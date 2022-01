Nachdem bei drei Bewohnern in einer städtischen Gemeinschaftsunterkunft in der Albertstraße ein Corona-Schnelltest positiv war, hat das zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises die gesamte Einrichtung unter Quarantäne gestellt. Eine Reihentestung aller 80 Bewohner fand laut Stadtverwaltung am Freitag statt. Mit den Ergebnissen wird noch am Wochenende gerechnet. Bis dahin müssen sich alle Bewohner auf Anweisung des Gesundheitsamts isolieren. Ob und wie lange sie anschließend in Quarantäne müssen, entscheide das Gesundheitsamt. Die drei Positiven seien bereits PCR-getestet und einzeln an einem anderen Standort untergebracht. Das Laborergebnis stehe noch aus. Zwei Drittel der aktuell rund 80 Bewohner sind laut Verwaltung geimpft. Die Stadt hatte im Sommer eine Impfaktion an den Wohnheimen organisiert, bei der viele Menschen erstmalig geimpft wurden. Außerdem gebe es in der Einrichtung weiterhin auch mehrsprachige Aushänge über Impfaktionen, Impfbus-Termine, Hausarzt-Angebote und die Corona-Regeln. Sozialarbeiter der Bereiche Migration und Integration sowie Familie, Jugend und Soziales seien regelmäßig mit den Bewohnern im Gespräch.