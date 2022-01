Die vor einer Woche für die Bewohner der städtischen Gemeinschaftsunterkunft in der Albertstraße angeordnete Quarantäne ist nach Angaben der Verwaltung am Freitag nach einer weiteren Reihentestung aufgehoben worden. An dieser hätten 50 Bewohner der Einrichtung teilgenommen. Bei drei Männern habe der Antigen-Schnelltest allerdings eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Diese positiv Getesteten seien für mindestens eine Woche isoliert andernorts untergebracht worden und könnten sich dann freitesten, berichtet die Stadt. Ihre Versorgung und Betreuung sei organisiert. Ebenfalls noch in Isolation sind fünf weitere Bewohner des Wohnheims. Bei ihnen hatte die Reihentestung Anfang dieser Woche eine Ansteckung entdeckt. Weil bei allen anderen am Freitag der Test negativ ausgefallen sei, habe das zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises die Quarantäne für das gesamte Haus aber zurückgenommen, so die Verwaltung. Männer, die länger nicht in dem auch von Obdachlosen bewohnten Gebäude waren und nicht an den Tests der letzten Tage teilgenommen haben, dürfen das Haus – unabhängig vom Impfstatus – nur betreten, wenn sie einen negativen Schnelltest vorweisen können.