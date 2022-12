Miete, Strom und Heizung: Wohnen wird rasant teurer. Das bringt immer mehr Menschen in finanzielle Bedrängnis. Zum 1. Januar wird nun das Wohngeld angehoben und mehr Bürger können diese staatliche Hilfe beantragen. Aber wie?

Wer kann Wohngeld beantragen?

Jeder Bundesbürger, dessen Einkommen zwar ausreicht, um die eigenen Lebenshaltungskosten zu decken („Mindesteinkommen“), und der daher kein Anrecht auf Bürgergeld (bis 1. Januar Arbeitslosengeld II) hat. Das Einkommen muss jedoch so gering sein, dass man die Wohnkosten nicht mehr zur Gänze tragen kann. Auch Bewohner von Alten- und Pflegeheimen oder Studierende können unter bestimmten Voraussetzungen Wohngeld bekommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes erhielten zum Stichtag 31. Dezember 2021 in Rheinland-Pfalz 24.540 Haushalte mit einem durchschnittlichen Monatseinkommen von 1097 Euro bei einer Mietbelastung von 513 Euro und einer Wohnfläche von 70 Quadratmetern Wohngeld. Wer bereits Sozialleistungen erhält, in denen ein Beitrag zum Wohnen enthalten ist, ist nicht wohngeldberechtigt.

Wo kann man Wohngeld beantragen?

Frankenthaler können ihren Antrag bei der Stadtverwaltung im Rathaus, Abteilung Soziales, stellen. Die Öffnungszeiten: Dienstag, 8.30 bis 12 Uhr, Donnerstag, 8.30 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, sowie Freitag, 8.30 bis 12 Uhr. Während dieser Zeiten – sowie bei Notfällen auch montags und mittwochs – sind die Mitarbeiter unter Telefon 06233 89355 erreichbar.

Wie lange dauert es, bis ein Antrag bearbeitet ist?

Dazu kann die Verwaltung keine Aussage machen. Allerdings rechnet man in den Bereichen Grundsicherung, Asyl, Wohnraumsicherung, Wohngeld und stationäre Hilfe zur Pflege aufgrund zahlreicher Gesetzesänderungen zum 1. Januar 2023 mit steigenden Antragszahlen – unter anderem beim Wohngeld und beim neuen „Bürgergeld“. Das zeichnete sich schon zum Jahresende ab: Von den 780 Wohngeldanträgen 2022 sind laut Stadt 178 im November und Dezember eingegangen.

Wie reagiert die Verwaltung darauf?

Zusätzlich zum bisherigen Schließtag Mittwoch ist das Sozialamt künftig auch montags zu. „Die beiden Schließtage sollen den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Fälle in Ruhe zu bearbeiten und zum Abschluss zu bringen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Neuregelung der Öffnungszeiten gelte vorerst bis 30. Juni, danach werde über eine Verlängerung entschieden.

Wieviele Wohngeld-Berechtigte wird es künftig geben?

Der Bund schätzt, dass sich die Anzahl der Empfänger von derzeit 600.000 auf bis zu zwei Millionen mehr als verdreifacht.

Wie lange bekommt man Wohngeld und wird es rückwirkend gezahlt?

Ein Anspruch besteht ab dem Zeitpunkt, an dem der Antrag bei der Verwaltung eingegangen ist. Sollte sich etwa die Bearbeitung des Antrags verzögern, wird das Wohngeld rückwirkend gezahlt. Grundsätzlich wird das Wohngeld für zwölf, maximal für 18 Monate gewährt. Danach muss es neu beantragt und berechnet werden.

Zur Sache

Weitere Infos im Netz unter www.wohngeld.org und beim Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen unter www.bmwsb.bund.de.