Die Christdemokraten in Lambsheim schlagen vor, dass Hauseigentümern im Wohngebiet Schlossgarten, die nach dem Ende der Grundwasserregulierung durch die Gemeinde noch Probleme mit feuchten Kellerräumen haben, unter die Arme gegriffen wird. Die Fraktion unter dem Vorsitz von Sebastian Dietz hat in der jüngsten Ratssitzung, in der ein defizitärer Haushalt verabschiedet wurde, die Beratung über spezielle Gemeindezuschüsse beantragt. Wer seinen Keller fachgerecht und nach vorher festgelegten Kriterien abdichten lässt, soll 20 Prozent der Kosten erstattet bekommen beziehungsweise einen Höchstbetrag erhalten, den die Fraktion bei 5000 bis 10.000 Euro sieht.

Wie mehrfach berichtet, verabschiedet sich die Gemeinde aus Kostengründen von dem Plan, neue Brunnen zur Grundwasserabsenkung zu betreiben, und hebt die Satzung zur Erhebung von Anwohnerbeiträgen auf. Schlossgartenanlieger müssen jetzt selbst dafür sorgen, dass kein Wasser in ihre Gebäude eindringt. Den in der Schlussabrechnung stehenden Fehlbetrag übernimmt die Gemeinde komplett, das heißt, Restkosten von rund 10.000 Euro werden den Anwohnern nicht in Rechnung gestellt. Dem hat der Gemeinderat zugestimmt. Die darüber hinaus jetzt von der CDU gewollte Förderung für Kellerabdichtungen wird demnächst in den Fachgremien beraten. Bis dahin fordert Gerhard Kühn (FWG) von der CDU angesichts der schlechten Haushaltslage ein Finanzierungskonzept.ww