Obwohl sich einige Bürgermeister im Rhein-Pfalz-Kreis wegen der Corona-Pandemie für eine Landtagswahl ausschließlich per Brief ausgesprochen haben, wird der 14. März wohl wie jeder andere Wahltag im Wahlkreis 35 über die Bühne gehen. Unter anderem in Bobenheim-Roxheim und der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim hatten sich die Bürgermeister für eine reine Briefwahl stark gemacht. VG-Bürgermeister Michael Reith (SPD) etwa hatte einen schriftlichen Appell an den Landeswahlleiter nach Mainz geschickt.

Laut Michael Müller (SPD), dem Bürgermeister von Bobenheim-Roxheim, wurde in der Altrheingemeinde zwar alles so vorbereitet, dass auch der Urnengang möglich ist, „aber ja, ich bin ebenfalls ein Verfechter der Briefwahllösung“, teilte er mit. Er sei von den Wahlhelfern schon angesprochen worden. „Privat darf man sich derzeit nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen, und am 14. März sitzen um die zehn Leute den ganzen Tag beisammen im Wahllokal und lassen 200 Wähler an sich vorbei laufen.“

Eine Entscheidung über die Frage, ob die Wahl im Wahlkreis 35 ausschließlich per Brief stattfindet, trifft allerdings der Landeswahlleiter – auf Antrag des Kreiswahlleiters. Im Wahlkreis 35 ist das der Frankenthaler Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). Auf Nachfrage hieß es am Donnerstagabend aus dem Frankenthaler Rathaus allerdings, dass Hebich „aktuell nicht über eine ausschließliche Briefwahl bei der Landtagswahl nachdenke“.