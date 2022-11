Bereits ab Dienstag, 15. November, wird der Wochenmarkt verlegt. Das teilt die Stadt mit. Grund ist der Aufbau des Weihnachtsmarktes, der ab kommenden Montag, 21. November, bis zum 29. Dezember auf dem Rathausplatz stattfinden wird. Die ersten Buden stehen schon. Wie in den Vorjahren werden die Beschicker des Wochenmarkts ihre Stände während dieser Zeit in der Bahnhofstraße, Wormser Straße, August-Bebel-Straße und in der Speyerer Straße aufstellen. Deshalb wird die Wormser Straße an den Markttagen (dienstags und freitags) von 1 bis 15.30 Uhr ab Hausnummer 13 beziehungsweise 16 in Richtung Rathausplatz voll gesperrt. Der nördliche Teil ab der Schmiedgasse bis zur Absperrung bleibt für Anlieger befahrbar, eine größere Wendemöglichkeit besteht jedoch nicht. Die August-Bebel-Straße wird dann zwischen der Elisabethstraße und dem verlegten Wochenmarkt zur Sackgasse. Anliegern ist auch hier die Zufahrt möglich. Wie die Verwaltung weiter berichtet, wird die Einbahnregelung in der Wormser Straße zwischen Schmiedgasse und Rathausplatz sowie in der August-Bebel-Straße zwischen Rathausplatz und Elisabethstraße in diesem Zeitraum aufgehoben. Die Parkplätze in den von der Marktverlegung betroffenen Bereichen sind dann gesperrt. Parkverbotsschilder werden aufgestellt. Der Wochenmarkt wird am Dienstag, 3. Januar 2023, wieder auf den Rathausplatz zurückkehren.