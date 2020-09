Normalerweise hätte der Frankenthaler Bauernmarkt am 5. und 6. September stattgefunden. Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen kann der aber in diesem Jahr nicht stattfinden. Zwei Teilnehmerinnen des Bauernmarkts geben freitags auf dem Wochenmarkt ein Gastspiel. Blanche Franck aus den Vogesen verkauft an ihrem Stand 15 verschiedene Sorten Buttergebäck aus der Bretagne und dem Elsass. Das bretonische Gebäck wird nach traditionellem Rezept in einer Bäckerei in Rennes hergestellt. Das erste Mal war Franck am 21. August auf dem Wochenmarkt und baut ihren Stand bis auf Weiteres alle 14 Tage in der Speyerer Straße auf. Ebenfalls in der Speyerer Straße ist der Stand von Sonia Reuss aus Limburgerhof zu finden. Bei ihr gibt es selbstgemachte Kränze und handbeschriebene Holztafeln. Nach der Premiere am 28. August ist Reuss vorerst am 4. September und am 18. September wieder zu Gast auf dem Wochenmarkt.