Wegen der bevorstehenden Feiertage wird der Wochenmarkt in Frankenthal teilweise verlegt. Er findet an folgenden Terminen statt: Donnerstag, 24. Dezember, Dienstag, 29. Dezember, und Donnerstag, 31. Dezember. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Allerdings beschicken nicht alle Händler an allen Tagen den Markt. „Marktkunden wird deshalb geraten, sich im Vorfeld direkt bei ihren Stammhändlern zu informieren, an welchen Tagen diese vor Ort sind“, so die Verwaltung.