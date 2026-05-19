Die Frankenthaler Gemeindeschwester plus Gülsah Davarci stellt sich und ihr Angebot am Freitag, 22. Mai, von 10 bis 12 Uhr an einem Infostand auf dem Wochenmarkt vor, und zwar in der Bahnhofstraße. Ein weiterer Info-Stand ist für Dienstag, 23. Juni, 10 bis 12 Uhr, in der Speyerer Straße geplant. Auch im Herbst ist die „Gemeindeschwester plus“ wieder auf dem Wochenmarkt zu finden: am Freitag, 18. September, in der Bahnhofstraße und Dienstag, 20. Oktober, in der Speyerer Straße. „Gemeindeschwester plus“ ist ein Landesprogramm: Davarci bietet in Frankenthal und den Vororten Beratungen, unter anderem zu Freizeit- und Hilfsangeboten, für Senioren, die noch keine Pflege benötigen, aber hier und da merken, dass sie nicht mehr alles problemlos allein meistern können. Für Fragen ist Davarci unter Telefon 06233 89 950 und E-Mail guelsah.davarci@frankenthal.de zu erreichen, es gibt auch einen Anrufbeantworter. Das Büro der Gemeindeschwester plus befindet sich in der Westlichen Ringstraße 27. Weitere Informationen können im Internet unter www.frankenthal.de/soziales eingesehen werden.