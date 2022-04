Das Osterwochenende steht vor der Tür. Weil am Freitag Karfreitag ist, findet der Wochenmarkt auf dem Rathausplatz ausnahmsweise bereits am Gründonnerstag, 14. April, statt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird ein Großteil der üblichen Händler den Markt an diesem Tag beschicken. Der nächste reguläre Markttag ist dann am Dienstag, 19. April.