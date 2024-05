Weil von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, in der Innenstadt das Strohhutfest steigt, kann der Wochenmarkt am Freitag, 31. Mai, nicht wie gewohnt auf dem Rathausplatz stattfinden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird der Markt auf den Stephan-Cosacchi-Platz verlegt. Am Dienstag, 4. Juni, kehrt er wieder auf den Rathausplatz zurück.

Das Strohhutfest hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Weil die Schmiedgasse ab Mittwoch, 29. Mai, 17 Uhr, nicht mehr angefahren werden kann, wird die Linie 464 laut Mitteilung über die Friedrich-Ebert-Straße und die Mörscher Straße (Schillerschule) umgeleitet. Die Linie 84 wird über die Friedrich-Ebert-Straße und den Foltzring geführt.