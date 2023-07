Die Stadtbücherei beteiligt sich mit eigenen Aktionen an der vierten landesweiten „Woche der Medienkompetenz“, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den sicheren und mündigen Umgang mit Medien sichtbar zu machen. Los geht es am Dienstag, 4. Juli, mit den Digitalbotschaftern.

Wer Hilfe im Umgang mit Technik und Internet benötigt, kann am Dienstag das eigene Gerät in die Stadtbücherei mitbringen. Von 12 bis 15 Uhr bieten die Digitalbotschafter dann ihre Sprechstunde „Computer, Tablet und Smartphone“ an. Wie die Einrichtung weiter mitteilt, informiert Monika Kneiss in einem Vortrag über das Thema „Bestellen und bezahlen im Internet“.

Am Mittwoch, 5. Juli, 19.30 bis 21 Uhr, gibt es einen kostenfreien Online-Talk unter dem Titel „Zoff ums Zocken? Gaming im Familienalltag“ auf der Videokonferenzplattform Zoom. Die Medienpädagogen Daniel Zils und Simon Fischer gehen folgenden Fragen nach: Wie viel Zeit sollten Kinder mit Computerspielen verbringen? Wie kann man die Kleinen für den Umgang mit Spielen sensibilisieren, für die sie Geld bezahlen müssen? Der Talk findet in Kooperation mit den Bibliotheken in Worms, Lampertheim, Speyer, Grünstadt und Bad Dürkheim sowie dem Ludwigshafener Bildungszentrum „medien+bildung.com“ statt. Den Link zur Konferenz erhält man nach der Anmeldung unter www.tinyurl.com/zoffumszocken per E-Mail.

Fortbildung für Pädagogen

Familien mit Kindern ab acht Jahren können am 7. Juli, von 15 bis 18 Uhr bei der offenen „Freitagsaktion – Let’s Play! Gaming zum Kennenlernen, Spielen und Ausprobieren“ Konsolenspiele, mobile Spiele-Apps und Computerspiele testen. Junge Erklärer stellen die Anwendungen vor und beantworten Fragen. In einem Quiz wird das Wissen über digitale Spielewelten abgefragt. In einer Mitmachaktion können Besucher Spiele-Charaktere aus Bügelperlen gestalten oder den Controller-Arm beim „Just Dance“-Turnier schwingen.

Zum Abschluss findet am Montag, 10. Juli, von 9 bis 13 Uhr die medienpädagogische Fortbildung „Kreative Medienproduktion mit dem Tablet – I-Movie und Videoschnitt“ für pädagogische Fachkräfte und Interessierte statt. Mit der kostenfreien IOS-App I-Movie werden eigene Filme gestaltet. Die Teilnahme an der Videokonferenz und Fortbildung kostet 20 Euro. Anmeldung unter Telefon 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich zu den Öffnungszeiten (Dienstag, Donnerstag, Mittwoch, Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr) in der Welschgasse 11.

Im Netz



Weitere Informationen zur Woche der Medienkompetenz Rheinland-Pfalz gibt es unter www.wmk-rlp.de.