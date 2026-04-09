Zwei neue Baustellen werden in den kommenden Tagen im Frankenthaler Stadtgebiet aufgemacht. Das hat die Stadt angekündigt. Die erste wird in der Eichendorffstraße zu einer kompletten Sperrung der Straße und des Gehwegs führen, so die Stadt. Auf Höhe der Hausnummer 52a stehen demnach Leitungs- und Kanalarbeiten im Auftrag der Stadtwerke und der Entsorgungswerke (EWF) an. Die Sperrung werde nach derzeitigem Plan von 13. bis voraussichtlich 30. April dauern.

Die zweite Baustelle soll in der Weidstraße aufgemacht werden. Hier wird auf Höhe der Nummer 22 ein Kran für eine private Baumaßnahme aufgestellt. Der Kran bleibt laut Stadt eine Weile: Vom 13. April bis voraussichtlich 7. August wird er eine Vollsperrung von Gehweg und Fahrbahn verursachen. Die Umleitung erfolgt über die Platanenstraße, Leininger Straße und Dürkheimer Straße.

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