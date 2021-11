Bis auf die Neumayer-Grundschule sind inzwischen alle Schulen in Frankenthal mit WLAN ausgerüstet. Das geht aus einem Papier der Verwaltung vor, mit dem sich der Schulträgerausschuss am Dienstag, 17 Uhr, im Congress-Forum beschäftigt. Aus dem Digital-Pakt I kann die Stadt demnach gut drei Millionen Euro für die Verbesserung der Infrastruktur an Schulen abrufen. Weitere Fördermittel sind in die Anschaffung von Endgeräten für Schüler geflossen. 1150 IPads und Laptops, die bereits verteilt sind und genutzt werden, hat die Stadt laut Bericht gekauft. Gesamtkosten: 430.000 Euro. Fast 600 Leihgeräte für Lehrer seien ebenfalls bestellt. Damit Netzwerk und Geräte auch im laufenden Betrieb gut funktionieren, gibt es zusätzlich noch einen Zuschuss vom Land für den IT-Support in Höhe von elf Euro pro Schüler im Schuljahr. Die Verwaltung hat dafür Dienstleister beauftragt. An der Neumayerschule soll zunächst die Elektrosanierung beendet werden, dann könne auch diese Grundschule voraussichtlich ab Januar mit WLAN ausgestattet werden.