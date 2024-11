Wie kann Frankenthal ein starker und attraktiver Wirtschaftsstandort bleiben – und welchen Beitrag müssen Verwaltung und Unternehmen dafür leisten? Diese Frage stand im Mittelpunkt des diesjährigen Wirtschaftsforums.

Was hat die Sanierung der Hochstraße in Ludwigshafen mit Frankenthal zu tun? Sehr viel, verdeutlicht Nicole Rabold, Leiterin des Bereichs „Infrastruktur und Digitale Wirtschaft“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz, am Mittwoch im Congress-Forum vor rund 120 Vertretern aus Wirtschaft, Verwaltung und Kommunalpolitik. Die Aus- und Einpendlerquote der Stadt sei hoch. „Tagsüber sind hier in Frankenthal andere Menschen als nachts. Das muss man auf dem Schirm haben“, betont Rabold. Neben einer guten Verkehrsinfrastruktur nennt die Fachfrau die Bereiche Bildung und Wohnungsbau als zentrale Wirtschaftsfaktoren. Mit Blick auf zunehmenden Arbeitskräftemangel bestehe hier „hoher Handlungsbedarf“.

Einen Überblick über Projekte der Verwaltung gab OB Nicolas Meyer (FWG). Foto: Lotz/Pressestelle FT/oho

Dass die Stadtverwaltung das erkannt hat, unterstreicht Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG). Der Einbruch bei der Gewerbesteuer sei mit einem Minus von rund 6,5 Millionen Euro im Vergleich zu 2022 bereits jetzt alarmierend. Gemeinsam mit Matthias Kattler, Leiter der Stabsstelle Strategie und Stadtentwicklung, und Stadtplaner Thorsten Oliver Seifert stellt er in einem knapp einstündigen Vortrag die Arbeit an einer Stadtkonzeption „ Frankenthal 2035“ vor.

Neue Gewerbe- und Wohnflächen

Zentraler Aspekt dabei ist neben dem Wohnungsbau – in den kommenden Jahren sollen bis zu 700 neue Wohneinheiten entstehen – und neuen Gewerbeflächen, wie sie etwa durch die Erweiterung des Gebiets Am Römig entstehen sollen, die Aufwertung der Innenstadt. Stadtentwicklung könne nur gemeinsam mit allen Akteuren gelingen, betont Meyer in seinem Aufruf an Unternehmensvertreter, sich in diesen Prozess einzubringen.

Etwa 120 Vertreter aus Unternehmen, Kommunalpolitik und Verwaltung nutzten das Forum zum Austausch. Foto: Lotz/Pressestelle FT/oho

Dass der Verwaltungschef die richtigen Impulse setzt, bescheinigt ihm Thomas Salzer, Geschäftsführer des Produktionsstandortes Frankenthal beim Kunststoffverarbeiter Renolit. Um die wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen, müsse man „am gleichen Strang ziehen“. Die Stadt könne als Standort mit einer guten Verkehrsanbindung, zahlreichen Schulen und Kindertagesstätten, einer wohnortnahen ärztlichen Versorgung und einem lebendigen Vereinsleben punkten, sind sich die Vertreter einer von Rainer Michalik (KSB, Leiter Integrierte Managementsysteme und Nachhaltigkeit bei KSB) moderierten Diskussionsrunde einig. „Frankenthal bietet eine gute Lebensqualität“, findet Mirko Lo Porto, Geschäftsführer von Mexia Eventservice.

„Große Ziele auch umsetzen“

Mit seinen Kollegen auf dem Podium verbindet ihn die Erfahrung, dass die Suche nach neuen Mitarbeitern immer schwieriger wird. Angesichts einer Zahl von sieben Millionen Beschäftigten, die bis 2035 die Unternehmen verlassen werden, spricht Daniel Lips, Leiter der Agentur für Arbeit in Ludwigshafen, nicht nur von einem wachsenden Fachkräftemangel, sondern von einem absehbaren Arbeitskräftemangel.

Dass der persönliche Kontakt zu Schulen bei der Nachwuchsrekrutierung ein ebenso wichtiges Instrument ist, wie die Präsenz in digitalen Medien, sagt Volker Neumann, Standortleiter beim Maschinenbauer Howden. Von der Verwaltung wünscht sich die Runde eine bessere Vernetzung und einen regelmäßigen Austausch. „Die Stadt hat erkannt, wo Handlungsbedarf ist. Jetzt muss sie die großen Ziele auch umsetzen“, unterstreicht Thomas Salzer von Renolit.