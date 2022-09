Auf ihrer Sommerreise machte die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Donnerstag beim Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB Station. Laut einer Pressemitteilung informierte Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung, die Ministerin bei einer Werksführung über das Unternehmen. „Wir haben bisher alle Krisen gut gemeistert“, betonte Timmermann. Nach Stippvisiten in der Armaturenfertigung, im Pumpenbau und in der Halle F6 ging es zum Sportplatz. Wie Timmermann erläuterte, seien die Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeiter ein wichtiges Thema im Konzern. Weitere Anlaufstellen waren das neue IT-Gebäude und die noch im Bau befindliche Heizzentrale. „Ich habe bei KSB die gelebte Symbiose von Tradition und Innovation wahrgenommen. Man spürt die Leidenschaft und Neugier für wirtschaftliche und technische Weiterentwicklung“, sagte die Ministerin nach dem Rundgang. Die Firma KSB sei ein „attraktiver und erfolgreicher Arbeitgeber, der hervorragend zum Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz passt“.