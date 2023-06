Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) hat nach eigener Darstellung im Jahr 2022 im Auftrag des Landes vor allem im Bereich der Wirtschafts- und sozialen Wohnraumförderung private und gewerbliche Kunden in Frankenthal mit insgesamt knapp 12,2 Millionen Euro unterstützt. Davon seien auf die Wirtschaftsförderung knapp 7,8 Millionen Euro und auf die Programme der sozialen Wohnraumförderung 0,9 Millionen Euro für sieben Wohneinheiten entfallen. Im Rahmen der Corona-Hilfsprogramme habe die Förderbank in der Stadt rund 3,5 Millionen Euro bewilligt. Landesweit sei das Neugeschäftsvolumen der Förderbank mit 2,9 Milliarden Euro auf hohem Niveau gelegen. „Unser vergangenes Geschäftsjahr war insbesondere von der Bearbeitung von Hilfsprogrammen geprägt, die wir zusätzlich zu den regulären Förderprogrammen abgewickelt haben“, wird Ulrich Dexheimer, Sprecher des Vorstandes der ISB, in einer Mitteilung zitiert. Allein zur Aufbauhilfe nach der Flutkatastrophe habe man Mittel mit einem Gesamtvolumen von 726 Millionen Euro bewilligt. Obwohl die Zahl der Neuanträge auf Corona-Hilfen im Laufe des Vorjahres stark zurückgegangen seien, habe die ISB antragstellende Unternehmen insgesamt mit 524 Millionen Euro unterstützt.